"Коронаро-бесие" или откровения "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой
Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что паника вокруг нового коронавируса COVID-2019 является аферой.
Об этом политик написала на своей странице в Facebook 24 февраля, опубликовав несколько тезисов и назвав их "откровениями".
"Я убеждена, что коронаро-бесие – это одна из величайших афер мира", – считает "слуга народа".
Она также написала, что языковые разногласия в Украине вспыхивают "каждый раз, когда нужна очередная революция".
"Эта тема в народе Украины по-серьезному никого не волнует", – отметила нардеп.
Свой пост она закончила словами: "Это все потому, что иногда я не в силах терпеть".
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Северодонецке (Луганская область) депутат Лисичанского горсовета от "Оппоблока" Иван Полупанов и блогер, помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеслав Шевчук устроили драку. Конфликт попал на видео.
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