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25 февраля • обновлено в 16:25
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"Коронаро-бесие" или откровения "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что паника вокруг нового коронавируса COVID-2019 является аферой.

Об этом политик написала на своей странице в Facebook 24 февраля, опубликовав несколько тезисов и назвав их "откровениями".

"Я убеждена, что коронаро-бесие – это одна из величайших афер мира", – считает "слуга народа".

Она также написала, что языковые разногласия в Украине вспыхивают "каждый раз, когда нужна очередная революция".

"Эта тема в народе Украины по-серьезному никого не волнует", – отметила нардеп.

Свой пост она закончила словами: "Это все потому, что иногда я не в силах терпеть".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Северодонецке (Луганская область) депутат Лисичанского горсовета от "Оппоблока" Иван Полупанов и блогер, помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеслав Шевчук устроили драку. Конфликт попал на видео.

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