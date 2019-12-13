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13 декабря • обновлено в 16:18
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Командование ССО ВСУ вступилось за Андрея Антоненко

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Музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, по месту прохождения службы в рядах Сил Специальных операций характеризуется положительно.

Об этом в Facebook сообщает Командование ССО, отмечая, что Антоненко проходил службу с 2017 года.

"Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование ССО ВСУ готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.

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