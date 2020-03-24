Рада на карантине: как депутаты готовятся к внеочередному заседанию
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура в эфире ObozTV рассказал, как Верховная Рада готовится к внеочередному заседанию в условиях карантина.
На вопрос, могут ли депутаты заседать в защитных костюмах, Качура ответил: "Есть такая идея. Есть респираторы третьей степени защиты для легких, чтобы бактерии через них не проходили, и защитные очки. Аппарату Верховной Рады руководитель ВР Дмитрий Разумков поручил рассмотреть данный вопрос".
Нардеп напомнил, что диагноз коронавирус уже подтвердился у одного "слуги народа", а также у депутатов от других политсил.
"Потому, чтобы законодательный орган без перерыва мог функционировать, есть меры безопасности, будет проходить тестирование перед входом в зал. Также будут предоставлены защитные костюмы", - сказал он.
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