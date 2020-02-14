Китай заявил об эффективном способе лечения коронавируса

Врач-инфекционист Юрий Жигарев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал информацию о том, что китайские врачи эффективно применили переливание плазмы крови выздоравливающих от коронавируса тяжело больным, чем спасли уже несколько десятков жизней.

"Могу сказать, что это не новый способ. Мы знаем его уже более 50 лет, и при многих других болезнях мы его используем. Если нет ни одного другого способа лечения, если нет других лекарств, то этот способ является эффективным, ведь при переливании антитела к вирусу попадают в кровь больного. На сколько это работает для коронавируса, я не знаю, но такой метод может быть эффективным", - заявил Жигарев.

Он также прокомментировал заявления ВОЗ, что две трети населения планеты уже могут быть инфицированы этим вирусом.

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