Как украинская власть должна была бы реагировать на обстрелы: Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал обострение ситуации на Донбассе и обстрелы позиций ВСУ российскими оккупационными войсками.

"Такие события не просто влияют, они иногда даже разрушают процесс, связанный с переговорами. Особенно такие сложные переговоры как минский или нормандский процесс. Очевидно, что в дальнейшем все будет зависеть от того, как стороны отреагируют на то, что произошло, а те действия и те комментарии, которые я услышал с украинской стороны - это так сказать "жертвенные вещи", которые ослабляют переговорную позицию украинской стороны, которые негативно влияют на состояние армии. Важно понять, почему это произошло сегодня и почему произошло именно в Золотом" , - заявил Бессмертный.

С его точки зрения, украинской власти нужно было немедленно инициировать минский процесс и встречу в нормандском формате, перекрывать все переходы и давать максимально серьезный отпор на обстрелы.

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