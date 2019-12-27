Как отличить грипп от ОРВИ: советы семейного врача

Семейный врач Владислав Ващенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он объяснил, как можно легко отличить грипп от ОРВИ.

"Диагностировать грипп совсем не сложно. Это может сделать даже семейный врач. Сложность заключается лишь в том, что тест на грипп не всегда может быть в наличее в аптеках вашего города. Проводится этот тест достаточно просто, с помощью мазка из носа. И через 15 минут вы уже знаете, какой штамм гриппа присутствует в вашем организме. Если ни один штамм не присутствует в организме, соответственно у вас ОРВИ", – заявил Владислав Ващенко.

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