Как карантин повлияет на экономику: комментарий экс-чиновника

Вицепремьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ (2014-2019 гг.) Геннадий Зубко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал объявление карантина в Украине и его влияние на экономику.

"Те меры, которые сегодня принимаются - это единственный правильный выход. Мы должны заботиться о безопасности граждан, но также должны и говорить о тех вещах, которые будут дальше. Потому что родители детей, которые будут оставаться дома также должны оставаться дома, а это повлияет на экономинку. Цепочка событий абсолютно понятна, мы уже проходили ни один кризис. И здесь, в первую очередь, речь идет о потребительском кризисе, когда люди меньше бывают на улицах и меньше покупают продукты. Важно говорить и о закрытии украинских границ на карантин, потому что если дети будут оставаться дома, а маршрутки из Италии и дальше будут ехать - это не правильно. Да и тесты на коронавирус прибыли только сегодня", - заявил Зубко.

Он добавил, что из его собственного опыта в 2014 году, когда рос курс доллара и происходила военная агрессия со стороны РФ, ситуация была значительно хуже.

"Сейчас в первую очередь государство должно позаботиться о пищевой независимость Украины. Главное, чтобы люди не паниковали и не стали покупать продукты заранее. Карантин, в первую очередь, бьет по логистике", - отметил Зубко.

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