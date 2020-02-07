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8 февраля • обновлено в 07:47
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Как и почему иностранцы инвестируют в Украину: интервью с американским бизнесменом

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Основатель американо-украинской компании, бизнесмен, инвестор Александр Лопатин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущей "Бурчук Live" Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал ситуацию с иностранными инвестициями в Украину.

"Мы начали инвестировать в Украину еще 10 лет назад. Я живу в США с 1984 года, но я родился в Украине. Мой партнер американец, он родился в США, но у него украинские корни. И мы решили сделать экспериментальный проект и помочь развивать здесь передовые технологии и использовать один из основных ресурсов и потенциалов Украины - это интеллект", - заявил Лопатин.

Он вспомнил свое студенчество в Кривом Роге и рассказал, помогает ли это вести бизнес в Украине сегодня.

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