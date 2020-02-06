Избыток газа после теплой зимы: что будет делать Украина

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал выход Украины из отопительного сезона с излишками природного газа в своих хранилищах. Об этом накануне заявил министр энергетики Алексей Оржель.

"В Европе увидели снижение цен благодаря теплой зиме. А у нас пообещали снижение, но в конце концов привязали цену к нидерландскому хабу, и все сейчас говорят о формуле "Амстердам+". Это преувеличение, но мы должны создавать в Украине собственную площадку и самостоятельно определять методику цен за газ", - заявил Рябцев.

Он отметил, что у него возникает достаточно много вопросов к тем. кто разрабатывает документы, которые определяют деятельность наших энергетических монополистов.

"Рынок природного газа заработает тогда, когда на этом рынке не будет диктата монополиста. Когда не "Нафтогаз" будет определять единолично цену, а когда цена будет выгодна и нам с вами. Когда цена будет не только выгодной, но и доступной", - добавил эксперт.

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