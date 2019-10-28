Из-за засухи в этом году большинство аграриев считают неурожайным. Однако в обществе "Агро-земля" к сложностям были готовы

Уже более половины урожая кукурузы собрали работники общества "Агро-земля" на Полтавщине.

Рассказывают, из-за засухи в этом году большинство аграриев считают неурожайным. Однако в компании к сложностям были готовы.

РОМАН СТЕПАНОВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ГАДЯЦКОГО ОТДЕЛЕНИЕ ООО "АГРО-КРАЙ"

"Данный год можно назвать по урожайности достаточно хорошим. Знаете как всегда НЕ хватает того что хотелось, хотелось бы лучше, но на данный момент мы держимся на уровне 9 тонн урожайности с гектара. Это 90 центнеров, то есть можно считать достаточно положительная тенденция роста урожайности ".

Сейчас определить количество собранного урожая несложно. С помощью специальных датчиков это можно сделать прямо на поле сразу после его сбора. Все благодаря современным технологиям, которые активно внедряют в компании.

"У водителя нашего есть карта, которая прижимается к кардридера, все комбайны оснащены кардридером, к которому прижимается карта и происходит распознавание или это наш водитель, или это нашей компании, и идет отгрузка груза у нас. В комбайне стоят датчики, которые видят заполненность бункера, и видят объем который находит у нас в компании ".

Только водитель приложил карточку, как диспетчер уже начал отслеживать его дальнейшую работу и следить чтобы грузовик вовремя приехала к базе. Однако после сбора урожая работу на поле не прекращают.

Вот здесь недавно работали комбайны, но сейчас почву готовят к следующему сезону. За процессом внимательно следит главный агроном.

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