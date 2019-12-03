Украинская власть сама создала себе проблемы, когда приняла закон о ветеранах: эксперт

Международный эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал положение ветеранов АТО в Украине и их возможный конфликт с нынешней властью.

"Мне кажется, что большой ошибкой украинской власти было принятие закона, который защищал ветеранов АТО. Меня потрясло, когда было изнасилование АТОшником несовершеннолетнего ребенка, кажется в 2015 году в Броварах, а ему судья, учитывая его заслуги перед государством, выписал административный штраф. Нет такого ни в одной стране мира, а в Украине есть. Такие особые условия являются причиной давления на суд, когда происходят суды за очевидные преступления. Чтобы изменить ситуацию, надо находить переговорщиков и выбирать тех лидеров в этих категориях, с которыми можно сотрудничать", - заявления Сергей Шабовта

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