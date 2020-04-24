Итоги на карантине. День 39

О новых ожидания от возможного назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ - Поговорим с Николаем Томенко

Климент (Вечеря), глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП - архиепископ расскажет о российской "гуманитарку" для Лавры.

Журналист Виталий Глагола - хватает врачам Закарпатья защитных масок и костюмов

А одессит Максим Головкин поделится своей "Коронавирусная историей. О том, что лечится от COVID-19 уже ... семь недель.

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