Главная Новости
24 апреля • обновлено в 22:16
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Итоги на карантине. День 39

72
Читать материал на украинском

О новых ожидания от возможного назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ - Поговорим с Николаем Томенко

Климент (Вечеря), глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП - архиепископ расскажет о российской "гуманитарку" для Лавры.

Журналист Виталий Глагола - хватает врачам Закарпатья защитных масок и костюмов

А одессит Максим Головкин поделится своей "Коронавирусная историей. О том, что лечится от COVID-19 уже ... семь недель.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Тема
Итоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости