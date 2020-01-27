Интервью с Николаем Тищенко: журналист рассказал о деталях

Политический обозреватель портала OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал интервью с Николаем Тищенко.

"Мне было очень интересно поговорить с Николаем Тищенко. Знаете, в Верховной Раде журналисты считают, что если подойти к Николаю Тищенко, он что-то скажет, и сразу можно будет новость поставить, хайпонуть. По моему мнению, за последние несколько месяцев он вырос. Хотя, конечно, в деталях он немного еще плавает. С ним была и помощница Марьяна", - заявил Тысячный.

Журналист отметил, что общение между ними состоялось в формате пятнадцатиминутной беседы на улице. Он признался, что их общение не было предварительно спланировано, поэтому вопросы не были детально подготовлены/

"Мы поговорили по ситуации в стране в целом", - добавил Тысячный.

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