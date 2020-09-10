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10 сентября • обновлено в 15:00
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Голова Одеської ОДА Максим Куций розповів про завершення робіт із підняття "Делфі"

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
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