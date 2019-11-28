Идем в кино: кинопремьеры 28 ноября

Стоит ли идти в кинотеатры в этот уикенд, чему отдать предпочтение и каких впечатлений ожидать от того или иного фильма, Юлия Крапивина расскажет зрителям сегодня, как всегда в четверг, в традиционный день кинопремьер в Украине.

28 ноября в кинотеатрах Украины состоится сразу несколько громких премьер: кинотеатральная постановка "Абадства Даунтон", долгожданный фильм Агнешки Холланд о Голодоморе, историческая драма о Холодном Яре, снятой по книге Василия Шкляра и американский детективный триллер "21 мост".

А также расскажет об истории, как стримингова компания, производящая фильмы для просмотра в интернете, купила последний однозальный кинотеатр Нью-Йорка, и объяснит, зачем это понадобилось гиганту индустрии.

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