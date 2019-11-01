"Це сфабриковане листування" | Альо, гараж! REBOOT #324

"Це сфабриковане листування" | Альо, гараж! REBOOT #32479 Читать материал на украинском
Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої Політики, Богдан Яременко вляпався в халепу 18+.
Журналісти сфотографували його мобілку, виклали світлини в Інтернет, країна нарешті дізналася, чим цей поважний пан займається на роботі… А тим часом Міністр Кабміну Дубілет повідомив про наміри скоротити 20-ть тисяч чиновників з РайДержАдміністрацій...
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