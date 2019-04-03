І прийшов день третій | Альо, гараж! REBOOT #233

Наші “файні хлопці” вже “ломанулися перевзуватися”. Ннавіть не дочікуючись результатів другого туру, Президентських виборів. Поки що, символічну “пальму першості”, міцно тримає в своїх пухких рученятах, відомий майстер словесної еквілібристи - Антон Геращенко. О, які метаморфози трапляються з патріотами від “Народного Фронту”… Невдовзі після того, як НАБУ офіційно закриває їх карні справи... “Про незаконне збагачення”… Далі - більше.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!