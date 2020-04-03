На Херсонщине после смерти медсестры усилили карантин: что нельзя

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в Херсонской области с 2 апреля ввели дополнительные меры по недопущению распространения инфекции – устанавливаются блокпосты, осматриваются автомобили, дезинфицируются места, где находились зараженные люди.

Об этом в эфире ObozTV рассказал председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. "Обрабатываются подъезды домов, остановки", – сообщил он.

По словам чиновника, после смерти от коронавирусной инфекции медсестры в городе Олешки "устанавливается круг контактных лиц". На самоизоляцию отправлены порядка 100 медработников больницы. В больницу направлены медработники из других учреждений.

Гусев сообщил, что в области зафиксирован первый случай излечения от коронавирусной болезни. Девушка из Геническа выздоровела – тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Он рассказал о том, что 1 апреля область получила новую партию помощи. "Получили 4000 ПЛР-тестов, медицинские маски, респираторы, защитные очки, и уже сегодня они распределены по базовым заведениям здравоохранения", – пояснил чиновник. Закуплено 33 аппарата искусственной вентиляции легких.

По его словам, сегодня в области "саккумулировано более 60 миллионов гривен и направлено на закупки всего необходимого. Часть этих средств – это благотворительные средства, которые поступают в Единый антикризисный центр".

Кроме того, "планируется, что городской совет примет решение о выделении 53 миллионов гривен на нужды медицинских учреждений", - добавил Гусев.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Олешки на Херсонщине от коронавируса умерла медицинская сестра. По состоянию на утро 2 апреля в Херсонской области подтверждено 4 случая заражения коронавирусом.

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