Группа "LUCAS BIRD" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Группа "LUCAS BIRD" стала гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Участники группы рассказали, что такое название группа получила благодаря попугаю, который живет у одного из участников.

Группа исполнила три авторские песни вживую и рассказала о творческих планах на будущее.

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