Группа Go-A и европейская музыка: взгляд ведущего "Бурчук Live"

Победители украинского нацотбора на "Евровидение-2020" группа Go-A прокомментировали критику музыканта Тараса Тополи, который заявил, что они воспевают негативные для Украины образы.

Так, создатель группы Тарас Шевченко заявил, что каждый человек имеет право высказать свое мнение, а сам коллектив не может нравится всем, пишет ТСН.

"Я думаю, что мы можем сказать, что каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что она думает", - заявил Шевченко.

Екатерина Павленко добавила, что украинцы нашли в песне множество символов, которых там на самом деле нет.

"Мы читаем посты и украинцы столько символов непонятных нашли в этой песне. На самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали. А если украинцы сами находят символы, то это должны быть у них какие-то такие мысли в голове", - отметила певица.

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