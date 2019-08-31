Программа ''Острый вопрос''. Пятидесятый гость — Оксана Залищук ч.2

Программа ''Острый вопрос''. Пятидесятый гость — Оксана Залищук ч.281 Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Денис Похила выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины восьмого созыва Оксана Залищук.
Начало программы ''Острый вопрос''. Пятидесятый гость — Оксана Залищук | ч.1
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