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Программа ''Острый вопрос''. Пятидесятый гость — Оксана Залищук ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Денис Похила выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины восьмого созыва Оксана Залищук.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Пятидесятый гость — Оксана Залищук | ч.2

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Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Оксана Залищук
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