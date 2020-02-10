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10 февраля • обновлено в 18:49
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Готова ли Украина к коронавирусу: врач-инфекционист Минздрава Украины

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Врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Она прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Украине и новости о том, что на тихоокеанском лайнере этой болезнью заболел украинец.

"На сегодня в Украине коронавируса нет. Весь мир готовится к встрече таких угроз. Но, вы знаете, что последние несколько лет идет речь о том, что у нас разрушены системы противоинфекционной защиты. Та же эпидемия кори это доказала. Это было очень яркое доказательство. У нас на сегодня вообще согласно реформы непонятно где инфекционные стационары, они вообще могут быть не включены в финансирование. Министерство знает эту проблему и пытается решить, но однозначно это будет сопровождаться сокращениями медицинского персонала", - заявила врач.

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Ольга Голубовская
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