Готова ли Украина к коронавирусу: врач-инфекционист Минздрава Украины

Врач-инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Она прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Украине и новости о том, что на тихоокеанском лайнере этой болезнью заболел украинец.

"На сегодня в Украине коронавируса нет. Весь мир готовится к встрече таких угроз. Но, вы знаете, что последние несколько лет идет речь о том, что у нас разрушены системы противоинфекционной защиты. Та же эпидемия кори это доказала. Это было очень яркое доказательство. У нас на сегодня вообще согласно реформы непонятно где инфекционные стационары, они вообще могут быть не включены в финансирование. Министерство знает эту проблему и пытается решить, но однозначно это будет сопровождаться сокращениями медицинского персонала", - заявила врач.

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