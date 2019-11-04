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4 ноября • обновлено в 17:07
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Гиркин заявил, что РФ готовит капитуляцию на Донбассе

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Перемирие на Донбассе по "формуле Штайнмайера" – это наименее вероятный вариант развития событий. Скорее всего, Россия готовится к капитуляции на востоке Украины.

Ведь достигнуть победы там ей не удастся. Такое мнение озвучил один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ".

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