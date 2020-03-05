ГАСИ (ДАБИ) ликвидируют: комментарий эксперта

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал информацию о ликвидации ГАСИ (ДАБИ).

"Действительно, ДАБИ - одна из коррумпированных структур. Возможно, там надо всех людей почистить, убрать. Но проблема заключается в том, что надо начинать не с ликвидации ДАБИ, а менять систему и подходы. Надо брать самое лучшее перспективное решение, как происходит в Европе, к примеру, вводить страхование. Если объект страхуется, тогда вообще не нужно приходить в ДАБИ и вводить в эксплуатацию, потому что страховая делает в 100 раз эффективнее контроль и надзор, чем то ДАБИ. Недавно вышел проект решения, что из одного ДАБИ будет три ДАБИ. Поэтому нас пока это очень настораживает. Чтобы не получилось так, что сегодня из одного неконтролируемого ДАБИ получится три неконтролируемых ДАБИ", - заявил Парцхаладзе.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!