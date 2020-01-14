Главная Новости
14 января • обновлено в 07:26
МоваЯзык
МедОбоз Главная

FOODOBOZ | Салат с сельдью, картофелем и яйцом

54
Читать материал на украинском

Салат с сельдью, картофелем и яйцом

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций - 3

Ингредиенты

Один большой сельдь

Картофель – 600гр

Яйца – 3 шт

Репчатый лук – 1 шт.

Маринованные корнишоны (по желанию) – 5 – 7шт.

зеленый лук

зелень укропа

Оливковое масло – 3 ст.л

Соль и перец по вкусу

бальзамический уксус

Предварительно отваренные и охлажденные яйца нарезаем на четвертинки.

Лук нарезаем полукольцами.

Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и оставляем на несколько минут промариноваться.

Сельдь нарезаем небольшими кусочками.

Нарезаем предварительно отваренную и остуженную картофель, корнишоны.

Измельчаем зелень лука

готовим заправку

Смешиваем оливковое масло с деcертною ложкой бальзамического уксуса.

По желанию солим и перчим.

Выкладываем на тарелку все ингредиенты.

Поливаем заправкой.

Украшаем зеленью.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "FOOD OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
FOOD OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости