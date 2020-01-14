FOODOBOZ | Салат с сельдью, картофелем и яйцом
Салат с сельдью, картофелем и яйцом
Время приготовления – 30 мин.
Количество порций - 3
Ингредиенты
Один большой сельдь
Картофель – 600гр
Яйца – 3 шт
Репчатый лук – 1 шт.
Маринованные корнишоны (по желанию) – 5 – 7шт.
Оливковое масло – 3 ст.л
Соль и перец по вкусу
бальзамический уксус
Предварительно отваренные и охлажденные яйца нарезаем на четвертинки.
Лук нарезаем полукольцами.
Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и оставляем на несколько минут промариноваться.
Сельдь нарезаем небольшими кусочками.
Нарезаем предварительно отваренную и остуженную картофель, корнишоны.
Измельчаем зелень лука
готовим заправку
Смешиваем оливковое масло с деcертною ложкой бальзамического уксуса.
По желанию солим и перчим.
Выкладываем на тарелку все ингредиенты.
Поливаем заправкой.
Украшаем зеленью.
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