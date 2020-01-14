FOODOBOZ | Салат с сельдью, картофелем и яйцом

Салат с сельдью, картофелем и яйцом

Время приготовления – 30 мин.

Количество порций - 3

Ингредиенты

Один большой сельдь

Картофель – 600гр

Яйца – 3 шт

Репчатый лук – 1 шт.

Маринованные корнишоны (по желанию) – 5 – 7шт.

зеленый лук

зелень укропа

Оливковое масло – 3 ст.л

Соль и перец по вкусу

бальзамический уксус

Предварительно отваренные и охлажденные яйца нарезаем на четвертинки.

Лук нарезаем полукольцами.

Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и оставляем на несколько минут промариноваться.

Сельдь нарезаем небольшими кусочками.

Нарезаем предварительно отваренную и остуженную картофель, корнишоны.

Измельчаем зелень лука

готовим заправку

Смешиваем оливковое масло с деcертною ложкой бальзамического уксуса.

По желанию солим и перчим.

Выкладываем на тарелку все ингредиенты.

Поливаем заправкой.

Украшаем зеленью.

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