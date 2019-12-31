FOODOBOZ | Тарталетки с сыром и тунцом

Время приготовления – 30 мин

Количество порций – 16 тарталеток

Ингредиенты:

Консервированный тунец – 1 банка

Сыр – 200 гр.

Яйца – 3-4 шт.

Маринованные огурцы – по вкусу

Зеленый лук, сметана или майонез – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Оливки – для декора

Сыр и консервированный тунец размять вилкой до однородной массы

Яйца натираем на мелкую терку

Мелко рубим зеленый лук

Нарезаем кольцами оливки

С "соединяем ингредиенты

Солим и перчим по вкусу

По желанию можно добавить сметану или майонез

тщательно перемешиваем

Наполняем массой тарталетки

Украшаем зеленью и оливками

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