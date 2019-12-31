FOODOBOZ | Тарталетки с сыром и тунцом
Время приготовления – 30 мин
Количество порций – 16 тарталеток
Ингредиенты:
Консервированный тунец – 1 банка
Сыр – 200 гр.
Яйца – 3-4 шт.
Маринованные огурцы – по вкусу
Зеленый лук, сметана или майонез – по вкусу
Соль и перец – по вкусу
Оливки – для декора
Сыр и консервированный тунец размять вилкой до однородной массы
Яйца натираем на мелкую терку
Мелко рубим зеленый лук
Нарезаем кольцами оливки
С "соединяем ингредиенты
Солим и перчим по вкусу
По желанию можно добавить сметану или майонез
тщательно перемешиваем
Наполняем массой тарталетки
Украшаем зеленью и оливками
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "FOOD OBOZ" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы