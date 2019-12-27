FOODOBOZ | Ролл из лаваша с творожной начинкой и слабосоленой рыбой
Время приготовления – 25 мин
Количество порций - 4
ингредиенты:
Большой лаваш – 1 шт.
Слабосоленая семга – 280 – 300 гр.
Сыр "Филадельфия" – 180 – 200 гр.
Свежий огурец – 1 шт.
Пучок свежего укропа
Рыбу нарезаем тонкими пластинками
Свежий огурец нарезаем соломкой
измельчаем зелень
Расстилаем лаваш и густо смазываем его сыром
На смазанный сыром лаваш равномерно выкладываем рыбу и огурец
посыпаем зеленью
Аккуратно сворачиваем лаваш
Нарезаем на куски толщиной 3 – 4 сантиметра
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