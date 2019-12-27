FOODOBOZ | Ролл из лаваша с творожной начинкой и слабосоленой рыбой

Время приготовления – 25 мин

Количество порций - 4

ингредиенты:

Большой лаваш – 1 шт.

Слабосоленая семга – 280 – 300 гр.

Сыр "Филадельфия" – 180 – 200 гр.

Свежий огурец – 1 шт.

Пучок свежего укропа

Рыбу нарезаем тонкими пластинками

Свежий огурец нарезаем соломкой

измельчаем зелень

Расстилаем лаваш и густо смазываем его сыром

На смазанный сыром лаваш равномерно выкладываем рыбу и огурец

посыпаем зеленью

Аккуратно сворачиваем лаваш

Нарезаем на куски толщиной 3 – 4 сантиметра

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