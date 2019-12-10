FOODOBOZ | Салат с кальмарами и грибами

Накануне всех Рождественских и Новогодних праздников - легкий, но изящный салат. Жареные грибочки, кальмары, огурчики – все эти ингредиенты образуют неожиданный легкий и ненавязчивый микс.

Блюдо содержит простые и доступные ингредиенты, но в то же время выглядит аппетитно и красиво.

ингредиенты

Кальмары вареные - 200-300 г.

Шампиньоны - 100-150 г.

Соль - по вкусу

Соленые огурцы - 3-4 шт.

Яйца - 2 шт.

Лимонный сок - 1-2 ст. л.

Лук - 1 шт.

Майонез - по вкусу

Зелень - пучок

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