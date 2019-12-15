FOODOBOZ | Салат з апельсином і креветками
Во-первых, этот салат имеет впечатляющий баланс вкуса, поскольку содержит только два основные ингредиенты, а еще огурцы, репчатый лук, листья салата и заправку.
Во-вторых, благодаря ярким ингредиентам блюдо выглядит очень привлекательно и аппетитно. В-третьих, свежие овощи и апельсин, а также пикантная заправка делают салат настолько ароматным, что это блюдо точно сведет с ума всех, кто ее попробует.
Хотим вам предложить оригинальный и очень вкусный салат с креветками и апельсинами.
ингредиенты
Листья салата - 100-150 г. Свежие огурцы - 1 шт.
Апельсин - 2 шт. Лук репчатый 1 шт.
Бальзамический уксус - 2-3 ч. Л. Оливковое масло - 3-4 ст. л.
Креветки - 500 г. Цедра апельсина - 1 ч. Л.
Чеснок - 1 зуб.
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