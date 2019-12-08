FOODOBOZ | Салат с языком
Приготовить салат с отварным языком совсем не сложно, однако нужно блюдо красиво задекорировать.
Язык – это универсальный компонент, из которого можно приготовить заливное, салат, бутерброды или канапе и многое другое. Все эти блюда имеют особый вкус благодаря главному ингредиенту.
ингредиенты
Отварной язык - 150 г.
Соленые огурцы - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Кинза - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Паприка молотая - по вкусу
Растительное масло - по вкусу
Соевый соус - по вкусу
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