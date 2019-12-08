FOODOBOZ | Салат с языком

Приготовить салат с отварным языком совсем не сложно, однако нужно блюдо красиво задекорировать.

Язык – это универсальный компонент, из которого можно приготовить заливное, салат, бутерброды или канапе и многое другое. Все эти блюда имеют особый вкус благодаря главному ингредиенту.

ингредиенты

Отварной язык - 150 г.

Соленые огурцы - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Кинза - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Паприка молотая - по вкусу

Растительное масло - по вкусу

Соевый соус - по вкусу

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