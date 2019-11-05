FOODOBOZ | Салат "Прошуто" с грушей

FOODOBOZ | Салат "Прошуто" с грушей123 Читать материал на украинском
Хотите побаловать себя витаминным салатом? Хотите разнообразить праздничное меню? Тогда побалуйте себя и своих родных невероятно вкусным салатом "Прошуто" с грушей.
Он непревзойденный вид, фантастический аромат и невероятно приятный вкус. Такой салат, несомненно, понравится всем, кто его попробует.
Ингредиенты
Груша - 1/2 шт.
Прошутто - 100 г.
Салатный микс - 200 г.
Джем - По вкусу
Оливковое масло - по вкусу
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