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5 ноября • обновлено в 11:37
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FOODOBOZ | Салат "Прошуто" с грушей

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Хотите побаловать себя витаминным салатом? Хотите разнообразить праздничное меню? Тогда побалуйте себя и своих родных невероятно вкусным салатом "Прошуто" с грушей.

Он непревзойденный вид, фантастический аромат и невероятно приятный вкус. Такой салат, несомненно, понравится всем, кто его попробует.

Ингредиенты

Груша - 1/2 шт.

Прошутто - 100 г.

Салатный микс - 200 г.

Джем - По вкусу

Оливковое масло - по вкусу

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FOOD OBOZ
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