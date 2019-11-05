FOODOBOZ | Салат "Прошуто" с грушей

Хотите побаловать себя витаминным салатом? Хотите разнообразить праздничное меню? Тогда побалуйте себя и своих родных невероятно вкусным салатом "Прошуто" с грушей.

Он непревзойденный вид, фантастический аромат и невероятно приятный вкус. Такой салат, несомненно, понравится всем, кто его попробует.

Ингредиенты

Груша - 1/2 шт.

Прошутто - 100 г.

Салатный микс - 200 г.

Джем - По вкусу

Оливковое масло - по вкусу

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!