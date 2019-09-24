Салат с авокадо и креветками

Салат с авокадо и креветками34 Читать материал на украинском
Витаминный салат из креветок, мякоти авокадо и помидоров черри.
Для заправки будем использовать оливковое масло и лимонный сок. Салат получается очень ароматным, вкусным, а также полезным для здоровья. Закуску можно считать настоящим витаминным коктейлем. Салатом из креветок вы легко удивите даже самых требовательных гурманов, благодаря удачному сочетанию овощей и морепродуктов. На приготовление в сумме идет не более 20-ти минут.
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