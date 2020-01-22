Филарет заявил, что хочет объединения с Москвой: комментарий религиоведа

Религиовед Людмила Филипович в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала заявления патриарха Филарета о желании объединиться с Украинской православной церковью Московского патриархата, чтобы образовать единую Украинскую православную церковь.

"У каждого есть свое представление, как должно происходить объединение. Но в реальности ни одна модель не была реализована в полной мере. Это прекрасно, что патриарх в таком почтенном возрасте видит раскол украинского церкви и постоянно предлагает пути, как можно его преодолеть. Но та модель, которая сейчас предложена, как мне кажется, не очень жизнеспособна, поскольку Филарет и его уже не существующий патриархат, всегда выступали как оппозиция Московской церкви. И что теперь? Через 30 лет мы забудем те принципиальные разногласия, которые, собственно, и привели к появлению Киевского патриархата на противовес к Московской церкви, которая полностью подчинена Москве, А Москва, несомненно, будет навязывать свое видение и развития православия, и развития Украины", - заявила Филипович.

Она также выразила сомнение в наличии большого количества прихожан, поддерживать такую идею.

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