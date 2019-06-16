В ОБСЕ оценили языковой закон в Украине 12

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Джеффри Эрлих – старший специалист проектов Координатора проектов ОБСЕ в Украине о проектах в нашей стране, гражданством обществе, языковом вопросе и многом другом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!