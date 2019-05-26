Сотрудничество с МВФ будет продолжено - Данилюк

Сотрудничество с МВФ будет продолжено - Данилюк49
В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV экс-министр финансов Украины, который, вероятно, станет новым главой СНБО, Александр Данилюк и главный редактор "Пост" Брайан Боннер говорили о плане по Донбассу, сотрудничестве с международными кредиторами и главных ошибках предыдущих президентов.
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