Сотрудничество с МВФ будет продолжено - Данилюк 49

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV экс-министр финансов Украины, который, вероятно, станет новым главой СНБО, Александр Данилюк и главный редактор "Пост" Брайан Боннер говорили о плане по Донбассу, сотрудничестве с международными кредиторами и главных ошибках предыдущих президентов.

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