Эпоха ямочного ремонта заканчивается: народный депутат

Народный депутат Владимир Крейденко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления правительства об окончании эпохи ямочного ремонта в Украине.

"Первый шаг сделан - выделены средства. Разработана новая стратегия. Мы уже не латаем, а строим. Средства на это есть, понимание и опыт европейский по построению новых дорог и мостов у нас тоже есть. 80 процентов должно строиться и 20 процентов - лататься. Приоритет стоит на построении новых путей, которые будут служить украинцам следующие 20 лет", - заявил народный депутат.

Ямочный ремонт он назвал "закапыванием денег в землю".

"За пять лет нашими темпами и при привлечении международных доноров мы сможем построить нормальные дороги по всей стране. На сейчас я оцениваю дороги в Украине как "направления". Это не дороги", - отметил депутат.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram