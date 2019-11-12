Отец "русского мира" забредил одичанием Украины
Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание.
Более того, он выразил уверенность в том, что суверенное государство до сих пор является частью Российской империи. Такими нетрезвыми мыслями заядлый украинофоб поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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