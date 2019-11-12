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12 ноября • обновлено в 11:16
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Отец "русского мира" забредил одичанием Украины

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Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание.

Более того, он выразил уверенность в том, что суверенное государство до сих пор является частью Российской империи. Такими нетрезвыми мыслями заядлый украинофоб поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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