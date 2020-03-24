Курс доллара в Украине: экономист объяснил падение гривни
Экономист Олег Пендзин в эфире ObozTV прокомментировал резкое падение курса гривни.
По его словам, то, что происходит с гривней и долларом, "имеет к коронавирусу опосредствованное отношение".
"Мы про неоднократно говорили о возможности подобного сценария еще в прошлом году, когда в Украину заходило большое количество иностранных спекулянтов на очень дорогие государственные облигации внутреннего займа. Мы предупреждали Кабмин и Национальный банк Украины, что если, не дай бог, что-нибудь случится в мире и иностранцы начнут из страны выходить, будем иметь неимоверное давление на валютный рынок и стремительное падение гривни", - подчеркнул экономист.
"Мы в прошлом году через ОВГЗ привлекли 4,5 млрд долларов. Сейчас иностранцы начали бежать из страны в связи с мировым коронавирусом, идет давление на валютный рынок", - добавил он.
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