Эффектная погоня: испанский гражданская гвардия задержала наркоторговцев из Малаги

По информации Ассошиэйтед пресс, трое подозреваемых контрабандистов наркотиков были арестованы после высокоскоростной водной погони в Испании. Испанская общественная гвардия использовала вертолет и скоростной катер, чтобы перехватить двух марокканцев и испанского гражданина на пляже Сабинильяс в Малаге. Группа была задержана на земле после того, как во время преследования их мощное судно было сбито. Правоохранители утверждают, что они нашли на борту груз с гашиша.