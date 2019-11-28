EDGAR & EMMA в гостях у "БУРЧУК LIVE"
Группа EDGAR & EMMA стали гостями прямого эфира ObozTV, они посетили инфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE".
"Мы не брат и сестра, но по жизни мы очень родные люди", - призналась певица EMMA
У проекта появилась первая украиноязычная песня, лирик-видео на эту песню уже можна посмотреть в сети YouTube
Они исполнили две свои песни в эфире программы и рассказали о творческих планах.
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