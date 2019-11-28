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29 ноября • обновлено в 10:59
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EDGAR & EMMA в гостях у "БУРЧУК LIVE"

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Группа EDGAR & EMMA стали гостями прямого эфира ObozTV, они посетили инфо-панк шоу "БУРЧУК LIVE".

"Мы не брат и сестра, но по жизни мы очень родные люди", - призналась певица EMMA

У проекта появилась первая украиноязычная песня, лирик-видео на эту песню уже можна посмотреть в сети YouTube

Они исполнили две свои песни в эфире программы и рассказали о творческих планах.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Бурчук LIVE
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