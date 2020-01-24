Две платежки за газ и изменения в расчете абонплаты: эксперт объяснила причины

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги".

Она прокомментировала потребность платить абонплату за газ, даже в случае если украинцы им не пользуются.

"Ну, если украинец не будет пользоваться газом, он имеет право не платить. Для этого нужно уведомить свой Облгаз. Вам перекроют газ, и Вы не будете платить. Все очень просто. А вот почему две платежки, это уже другой вопрос. Я не знаю почему, ведь ни одним нормативно-правовым документом не предусмотрено, что платежек должно быть именно две", - заявила Бойко.

Она добавила, что национальный регулятор изменил методику формирования платы за распределение.

"Конечная платежка состояла из цены газа, его транспортировки, доставки, наценки поставщика, плюс налоги. Сейчас это разделено на две платежки. Мы имеем две платежки, одну за поставки, а другую за распределение", - добавила Бойко.

Она заявила, что по одной платежке цена формируется в соответствии с потребленным газом за предыдущий год, и эта цифра просто делится на 12 месяцев, а по второй платежке приходит счет за потребленный газ в соответствующий месяц этого года.

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