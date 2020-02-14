Дополнительные средства на зарплаты учителям: комментарий депутата

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала информацию о том, что правительство выделит дополнительные средства на зарплаты учителям.

"Эти денежные средства заложены в бюджет Украины на 2020 год. И мы, как партия "Голос", активно лоббировали, чтобы деньги были заложены именно в бюджет. Сейчас правительство осуществило определенные работы для того, чтобы эти деньги направить, но эти деньги были заложены в бюджет с самого начала", - заявила депутат.

Она объяснила, как происходил перерасчет учеников, согласно которому поступления из бюджета на зарплаты учителям увеличились.

Также в этом интервью госпожа Совсун прокомментировала как будет происходить увеличение уровня инклюзивности украинских школ и как власти планируют украинизировать школы на Донбассе.

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