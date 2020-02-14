Главная Новости
14 февраля • обновлено в 13:41
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Дополнительные средства на зарплаты учителям: комментарий депутата

42
Читать материал на украинском

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала информацию о том, что правительство выделит дополнительные средства на зарплаты учителям.

"Эти денежные средства заложены в бюджет Украины на 2020 год. И мы, как партия "Голос", активно лоббировали, чтобы деньги были заложены именно в бюджет. Сейчас правительство осуществило определенные работы для того, чтобы эти деньги направить, но эти деньги были заложены в бюджет с самого начала", - заявила депутат.

Она объяснила, как происходил перерасчет учеников, согласно которому поступления из бюджета на зарплаты учителям увеличились.

Также в этом интервью госпожа Совсун прокомментировала как будет происходить увеличение уровня инклюзивности украинских школ и как власти планируют украинизировать школы на Донбассе.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Инна Совсун
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости