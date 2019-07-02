Дихайте глибше, Ви схвильовані | Альо, гараж! REBOOT #277

Дихайте глибше, Ви схвильовані | Альо, гараж! REBOOT #277218Читать материал на украинском
От сидимо, гадаємо. Чи слід очікувати позачергове засідання нашої Ради з питанням про виключення з Конституції положення “про наші наміри рухатися у Європу”.
Спікер-то наш, Парубій Андрій Володимирович, після відомих подій в ПАРЕ пов’язаних з поверненням російської делегації, пригрозив Парламентській Асамблеї Ради Європи, відкликати запрошення її представників у якості спостерігачів на дострокові парламентські вибори в Україну. Так і каже - “Геть від України - Іуди, геть”...
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