Паркуристы в пустыне
STORROR - это команда из семи элитных спортсменов, каждый из которых обладает своим индивидуальным характером. Их объединяет врожденная страсть к движению и любовь к приключениям.
Паркуристы в пустыне
Скриншот из видео
Паркуристы в пустыне
Скриншот из видео
После 10 лет плодотворного труда и ежедневной работы над своими навыками, парни, за выступлениями которых следит мировое общество, создали самый знаковый бренд в паркуре.
Паркуристы в пустыне
Скриншот из видео
Паркуристы в пустыне
Скриншот из видео
В этот раз парни оказались посреди пустыни. Спускаясь по холмам и пересеченной местности, спортсмены выполняют различных трюки, от которых захватывает дух. У парней впереди много препятствий, и узнать, как они их преодолевают, вы можете, просмотрев этот ролик.
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