Депутат Госдумы выдал маразм о казнях в Украине 83

Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников выдал бредовый фейк о том, что в Украине практиковались жестокие пытки и казни за использование русского языка. Сейчас эту практику, по его словам, якобы планируют вернуть.

Плодами нездоровой фантазии скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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