Депутат Госдумы выдал маразм о казнях в Украине

Депутат Госдумы выдал маразм о казнях в Украине83
Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников выдал бредовый фейк о том, что в Украине практиковались жестокие пытки и казни за использование русского языка. Сейчас эту практику, по его словам, якобы планируют вернуть.
Плодами нездоровой фантазии скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы