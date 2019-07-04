ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Депутат Госдумы выдал маразм о казнях в Украине

83

Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников выдал бредовый фейк о том, что в Украине практиковались жестокие пытки и казни за использование русского языка. Сейчас эту практику, по его словам, якобы планируют вернуть.

Плодами нездоровой фантазии скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости