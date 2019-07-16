Депутат Госдумы пригрозил Украине танками

Депутат Госдумы пригрозил Украине танками1.7т
Депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников заявил, что если Россия продолжит экспортировать газ в Европу через Украину, то на ее территорию придется ввести танки для охраны газопровода.
Избежать этого якобы можно, только если построить "Северный поток", отметил одиозный политик в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Шниперсон Изя
дебіл!
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