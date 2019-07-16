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Депутат Госдумы пригрозил Украине танками

1.7т

Депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников заявил, что если Россия продолжит экспортировать газ в Европу через Украину, то на ее территорию придется ввести танки для охраны газопровода.

Избежать этого якобы можно, только если построить "Северный поток", отметил одиозный политик в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Шниперсон Изя
Шниперсон Изя
дебіл!
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