Депутат Госдумы пригрозил Украине танками 1.7т

Депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников заявил, что если Россия продолжит экспортировать газ в Европу через Украину, то на ее территорию придется ввести танки для охраны газопровода.

Избежать этого якобы можно, только если построить "Северный поток", отметил одиозный политик в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал