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Дела против Порошенко – это юридический мусор, который не стоит внимания: эксперт

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Основатель общественной организации "State Watch" Александр Леменов рассказал о коррупционных проблемах в сфере медицины, которые сегодня существуют в Украине.

Он заявил, что за годы независимости Украины медицина здесь очень сильно деградировала. Он отметил, что ввиду того, как вводятся новые технологии в мире, Украина катастрофически отстает. Леменов также заявил, что украинцы живут меньше своих европейских братьев не только из-за их образа жизни, не потому что больше употребляют алкоголя или больше курят. По мнению эксперта, украинцы живут меньше, потому что получают некачественные услуги в сфере здравоохранения. Он также заявил, что коррупция процветает на уровнях заведующих, а не на уровне рядовых врачей.

Леменов прокомментировал заявления власти о том, что в ближайшее время появится информация о 20 приговорах коррупционерам. Он заявил, что вряд ли заведут дела на 20 топовых коррупционеров. По его мнению, если дела и будут заведены, то против 20 мелких деятелей.

Эксперт отметил, что дяльнисть НАБУ не является эффективной, не из-за самой деятельности НАБУ, а потому, что результаты расследований, которые проводит НАБУ передаются в суд, а суды в Украине, по словам эксперта, не работают.

Леменов назвал дело Грымчака возможным инструментом для политического давления на топ-лиц Генпрокуратуры, а дела против Порошенко - юридическим мусором, которые просто штампуют, чтобы засорять эфир

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