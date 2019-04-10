Дебаты на "Олимпийском" состоятся: Obozrevatel News

Дебаты на "Олимпийском" состоится

Дебатам быть. НСК "Олимпийский" получил запросы от обоих кандидатов в президенты Украины на проведение публичной дискуссии. Представитель действующего главы государства Петра Порошенко направил запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского - на 19 апреля, пишет пресс-служба "Олимпийского".

Обращение главного раввина страны в ЦИК

ЦИК пока не получала обращения главного раввина страны - Моше Реувена Асмана. Об этом заявили в пресс-службе ЦИК. Накануне на странице Моше Реувена в соцсети появилось обращение, где он попросил, чтобы избирательные участки во время второго тура выборов президента работали на два с половиной часа дольше. Это раввин обусловил тем, что 21 апреля иудеи празднуют второй день праздника Песах, во время которого, по их законам, запрещена любая работа до восхода звезд. В ЦИК это обращение прокомментируют только после того, как получат письмо от раввина.

В Украине может подорожать сахар

Сахар подорожает. Стоимость сладкого продкут в Украине в этом году будет расти ежемесячно на 15-20 копеек. Об этом рассказал председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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