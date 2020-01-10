Данные разведки США должны быть приобщены к материалам следствия: украинский разведчик

Генерал армии и глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал ход расследования катастрофы украинского самолета в Иране.

"Если мы говорим по ситуации на сегодня, то мы можем рассчитывать только на данные от американской разведки. Частично они уже были переданы. Но надо определить, какая процессуальная основа этих отношений, на сколько они будут доказательные. Понятно, что спецслужбы, о которых сейчас идет речь, - это ЦРУ, космическая разведка США, Великобритании и Канады - они сейчас объединены. Эти службы фиксировали каждый квадратный метр территории Ирана, ведь они ждали новые удары по военным базам в Ираке. И в данной ситуации руководители спецслужб отчитываются перед главами государств. Поэтому, по моему мнению, позиция, которая уже озвучена нашими партнерами, является согласованной политически. Однако, пока эти данные не будут легализированы и процессуально оформлены, они не будут считаться доказательными материалами и не будут иметь юридической силы", – заявил Маломуж.

Он также добавил, что, по его мнению, лидеры цивилизованных стран не будут делать безосновательные заявления и обвинять Иран в попадании ракетой в украинский самолет, если у них нет 100% доказательств.

Разведчик отметил, что Россия сегодня является глубоким союзником Ирана, поэтому Иран может настаивать на вступлении РФ в процесс расследования.

"Россия постоянно поддерживает радикальные настроения Ирана против США. Они оказывают поддержку Ирану в Совете Безопасности ООН, предоставляют оружие. Поэтому Иран будет обращаться к РФ за помощью. А Россия будет показывать всему миру свои космические снимки и доказывать, что там ничего не было. РФ никогда не покажет, что там были какие запуски, ведь это будет подрывать их союзнические отношения с Ираном", – отметил Маломуж.

По его мнению, при любом возможном сценарии отношения Украины и Ирана однозначно существенно остынут, а в плюсе от конфликта на Ближнем Востоке в результате останется только Кремль.

"И США, и РФ, и Китай понимают свою ответственность за человечество", - заявил Маломуж. Поэтому, по его мнению, открытого военного конфликта между крупными игроками ожидать не стоит.

"А холодная война, постоянная, ежедневная, и так идет уже много лет", – добавил он.

Украинский разведчик также прокомментировал гражданские протесты против власти Путина в Абхазии. По его мнению, РФ может использовать силу и ввести войска РФ в Абхазию под предлогом защиты российских граждан.

"Все зависит от консолидации народа. Если большинство народа объединится и займет активную позицию, то РФ ничего не сможет сделать. Единственный вариант для них в таком случае будет – это уничтожить весь народ", – добавил Маломуж.

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